El Gordo ‘huye’ de Canarias, pero la Lotería de Navidad deja 4,6 millones en las Islas en cuatro de los grandes premios

Cuatro de los grandes premios de la Lotería de Navidad (el tercero, el cuarto y dos quintos) han caído parcialmente en Canarias, regando cuatro islas con 4.648.000 euros, si bien la mayor tajada ha venido con uno de los quintos, el 60.649, que ha dejado 2.280.000 euros en una sola administración de Las Palmas de Gran Canaria.
El tercer premio, el 90.693, también ha dejado un cifra sustancial, 2.150.000 euros, pero repartidos en doce administraciones de cuatro islas: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro.
Nada se han llevado de los grandes premios en esta edición de la Lotería de Navidad ni en Fuerteventura, ni en La Palma ni en La Gomera.
La isla más beneficiada ha sido Gran Canaria, donde se han repartido 2.630.000 euros, seguida de Tenerife con 1.912.000, Lanzarote con 56.000 y El Hierro con 50.000.
En Tenerife, la gasolinera La Chasnera, de Granadilla, ha repartido siete décimos del tercer premio, un total de 350.000 euros, y otro décimo de un quinto, 6.000 euros.
En esta ocasión se ha sumado otra gasolinera muy popular del norte de la isla, la de El Bohío, en La Matanza, al pie de la TF-5, donde da alivio a los sufridores del atasco de la vía y además ha repartido diez décimos del cuarto premio, el 25.508, un total de 200.000 euros.
Con la salvedad de La Chasnera y de Tamaimo, en Santiago del Teide, el norte de Tenerife y el área metropolitana han concentrado el reparto de premios de la isla: La Victoria, Los Realejos, Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos.
El Hierro recibió un pellizco del tercer premio, un décimo vendido en La Frontera con 50.000 euros para el agraciado.
En Yaiza (Lanzarote) se repartieron 56.000 euros en dos décimos: uno del tercer premio, 50.000 euros, y otro de un quinto premio, 6.000 euros del 77.715.
En Gran Canaria, con la excepción de un décimo del tercer premio en San Fernando de Maspalomas, el grueso de los premios se concentró en la capital de la isla: seis décimos del tercer premio, equivalentes a 300.000 euros, y sobre todo 380 décimos del quinto premio, que a razón de 6.000 euros cada uno suman 2.280.000 euros.
La suerte de este quinto premio la repartió la administración de Lotería número 50, ubicada en El Corte Inglés del barrio de Siete Palmas, en un número de abonado que permitió dejar la suerte entre empleados del centro comercial.
Los propietarios de la administración afortunada, Susana Alcántara y Juan Manuel Izquierdo, se han confesado “muy felices e ilusionados” porque es un premio repartido entre quienes llevan años apostando por el 60.649.
Se han vendido 380 décimos, “muy repartido en empleados de aquí, porque es un número que distribuimos a uno de los departamentos de El Corte Inglés”, lo que es doble alegría por “los empleados a los que les ha tocado”.
Este quinto premio ha llegado además al equipo de la Unidad de Reanimación del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que desde hace más de ocho años reserva el 60.649 y que en esta ocasión habían reservado no menos de 60 décimos.
Aunque el premio gordo ha esquivado Canarias en esta ocasión, seguramente algún isleño sí ha resultado agraciado, puesto que algún décimo del 79.432 fue adquirido por la peña de la Unión Deportiva Las Palmas en la localidad de La Bañeza (León).