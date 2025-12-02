Mercadona busca personal sin experiencia en varias tiendas de Tenerife por 2.280 euros: cómo inscribirte

Mercadona ha lanzado nuevas ofertas de empleo en Tenerife para cubrir puestos en diferentes supermercados y en el servicio de reparto, sin necesidad de experiencia previa, ya que la formación corre a cargo de la empresa.
Una de las vacantes activas corresponde al puesto de personal de supermercado en Santiago del Teide. Se ofrecen distintas modalidades de jornada: para las 40 horas semanales distribuidas en cinco días por turnos rotativos de mañana y tarde se asigna una retribución mensual bruta de 1.685 euros. También existen contratos parciales: 20 horas semanales con 843 euros brutos mensuales, y 15 horas semanales con 632 euros brutos.
La empresa garantiza formación, horario conocido con antelación y tareas polivalentes en áreas como descarga, reposición, pescadería, cajas, horno, fruta y verdura, carne, charcutería, limpieza o sección “Listo para Comer”.
La segunda oferta es para el puesto de repartidor en Adeje, Arona y San Miguel de Abona, con contrato fijo y formación. Para la jornada de 40 horas semanales, se ofrece una retribución mensual bruta con progresión salarial que va desde 1.685 euros hasta 2.280 euros, con turnos rotativos de mañana y tarde.
Entre las funciones se incluyen preparar y cargar pedidos, conducir hasta el destino, descargar y entregar la compra, así como realizar tareas de tienda cuando no haya repartos. En este caso tampoco se solicita experiencia previa.
La tercera vacante publicada corresponde nuevamente al puesto de personal de supermercado en Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife, también con contrato temporal y formació.
Los salarios y condiciones se repiten: para 40 horas semanales el sueldo es de 1.685 euros brutos, para 20 horas 843 euros, y para 15 horas 632 euros, con turnos rotativos y jornadas planificadas con antelación.
Las tres ofertas requieren crear un perfil e inscribirse a través del portal de empleo oficial de Mercadona, que es el único canal habilitado para trabajar en la compañía. Los currículums no se recogen presencialmente en tienda.