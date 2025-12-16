Mercedes Sampietro dedica a Héctor Alterio su galardón en la Muestra de Cine Español de Tenerife

La Muestra de Cine Español de Tenerife cerró el domingo su programación tras celebrarse en La Laguna desde el pasado jueves con la presencia de Fernando Colomo, Carlos Iglesias, Eloísa Vargas y Mercedes Sampietro. Esta última, ganadora del Premio Goya por su papel protagonista, junto a Federico Luppi, en Lugares comunes (2002), fue homenajeada en la quinta edición del encuentro cinematográfico.
VÍNCULO CON EL ARCHIPIÉLAGO
Durante sus palabras de agradecimiento al recibir el galardón honorífico de la muestra, la actriz barcelonesa aprovechó el momento para dedicárselo a su compañero y amigo Héctor Alterio, fallecido el pasado sábado tras una larga trayectoria profesional compartida. Mercedes Sampietro expresó también su profundo vínculo con el Archipiélago: “Yo soy medio canaria, mi marido es canario y tengo una relación con esta tierra desde hace casi 40 años. He tenido el gusto de conocer todas las islas, sus paisajes, su gente, sus costumbres, su comida, todo, y yo ya me siento muy de aquí, con lo cual es un honor muy grande que me den este reconocimiento”, aseveró.
La Muestra de Cine Español de Tenerife, organizada por la Asociación Cultural Charlas de Cine, junto a la Universidad de La Laguna y ALDA Producciones, con el patrocinio del Ayuntamiento lagunero, a través de su Concejalía de Cultura, y el Gobierno autonómico, mediante el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film, tuvo lugar un año más en Multicines Tenerife.
CINEFÓRUM
La presencia de Fernando Colomo, Carlos Iglesias, Eloísa Vargas y Mercedes Sampietro enriqueció con cinefórums el ciclo de proyecciones, que combinó memoria histórica, comedia y estrenos en el marco, a su vez, del programa Por la libertad, España después de 1975, de la Universidad de La Laguna.