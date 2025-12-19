sucesos

Muere un hombre en un accidente de tráfico en Canarias

La Policía Local y Guardia Civil aseguraron la zona y realizaron las diligencias
Un motorista, de 34 años, ha fallecido este viernes tras sufrir una colisión con un coche en la calle Reina Arminda, en el municipio grancanario de Gáldar, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:15 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió varias alertas comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, al encontrar al motorista en parada cardiorrespiratoria, personal de Servicio de Urgencias Canario y de Atención Primaria practicaron maniobras de reanimación al afectado, sin resultado, por lo que confirmaron su fallecimiento.

La Policía Local y Guardia Civil aseguraron la zona y realizaron las diligencias.

