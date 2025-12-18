sociedad

De Canarias a Argentina: el nombre femenino que empieza a repetirse en los registros

Procede de la tradición guanche y forma parte del repertorio habitual de nombres canarios
La elección del nombre de un bebé suele implicar un proceso de reflexión en muchas familias, en el que influyen aspectos como la sonoridad, la tradición y el significado. Los datos de los registros civiles y los listados oficiales permiten detectar cada año cambios en las preferencias, con una tendencia creciente hacia nombres cortos, fáciles de pronunciar y con un trasfondo reconocible.

En ese contexto, un nombre femenino de origen canario comienza a aparecer con mayor frecuencia en Argentina. Medios del país se han hecho eco de esta elección al analizar las tendencias recientes en nombres de niña, lo que apunta a una presencia cada vez más habitual en los registros civiles argentinos.

El nombre en cuestión es Nayra, también escrito como Naira o Naïra, una denominación vinculada a Canarias que empieza a cruzar fronteras. Su incorporación a otros países encaja con una corriente más amplia señalada por publicaciones especializadas y medios generalistas, centrada en la búsqueda de nombres breves, con pronunciación sencilla y un significado claro.

Diversas fuentes sitúan el origen de Nayra en la cultura guanche y recogen distintas interpretaciones sobre su significado, entre ellas maravillosa, guerrera o la de ojos grandes. También se asocia a figuras femeninas presentes en la tradición aborigen del Archipiélago.

En Canarias, Nayra no se considera una rareza ni una moda reciente. Forma parte del repertorio de nombres de raíz isleña y convive con otras elecciones habituales en los nacimientos, según los recuentos del Instituto Nacional de Estadística. Esta continuidad contribuye a que sea percibido como un nombre actual, sin perder su vinculación con la identidad insular.

Su extensión a Hispanoamérica se explica por características que facilitan su adopción en otros contextos lingüísticos, como su brevedad y su adaptación a distintos acentos, incluido el rioplatense, manteniendo al mismo tiempo la referencia a su origen canario.

