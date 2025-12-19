Solo dos números han sido premiados con el Gordo de la Lotería de Navidad en más de una ocasión

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad encara sus últimas horas antes de volver a repartir ilusión —y millones de euros— por todo el país. El lunes 22 de diciembre, desde primera hora de la mañana, millones de personas seguirán el sorteo por televisión con la esperanza de que la suerte les sonría y les permita cerrar el año con un respiro económico.
El reparto de premios de la Lotería de Navidad vuelve a ser amplio y variado. En total, se distribuyen 1.794 premios de 1.000 euros, conocidos popularmente como la pedrea, además de ocho quintos premios de 6.000 euros, dos cuartos premios de 20.000 euros, un tercer premio de 50.000 euros, un segundo premio de 250.000 euros y, como colofón, el más esperado de todos: el primer premio o ‘El Gordo’, dotado con 400.000 euros por décimo.
Un año más, el Teatro Real de Madrid será el escenario de este acontecimiento tan arraigado en la tradición navideña española. En el bombo principal se introducirán 100.000 bolas, cada una con su número correspondiente, lo que significa que la probabilidad de que un décimo resulte agraciado con el primer premio es de una entre 100.000. Aunque las opciones son reducidas, todos los números parten en igualdad de condiciones.
A lo largo de la historia del sorteo, solo dos números han logrado repetir como ganadores de ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad: el 20297, premiado en 1903 y 1906, y el 15640, que resultó agraciado en 1956 y 1978.
La Lotería de Navidad
El Sorteo de Navidad cuenta con una trayectoria que supera los 200 años. Su primera edición se celebró en 1812, en plena guerra contra la invasión napoleónica. Desde entonces, se han sucedido algo más de doscientos sorteos, lo que hace aún más excepcional que algún número haya repetido el premio mayor.
De los 100.000 números que entran en el bombo, 15.304 obtienen algún tipo de premio, lo que se traduce en que aproximadamente un 15,3% de los décimos vendidos resultan premiados. No obstante, las posibilidades de conseguir los grandes premios siguen siendo mínimas: la probabilidad de lograr el primer premio es del 0,0001% por décimo, una cifra similar a la del segundo y el tercero.