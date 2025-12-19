Zuleyka, la lotera chino-canaria de Tenerife, da el número del Gordo de la Lotería de Navidad: “Lo voy a vender yo”

Queda poco para un nuevo sorteo de la Lotería de Navidad. En este año, según una investigación del Consejo Empresarial del Juego (CeJuego), se batirán récords de décimos comprados, con una ilusión: hacerse con el Gordo.
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá el 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
La Lotería de Navidad “se venderá en Tenerife”
Entre las miles de historias anónimas de la Lotería de Navidad se encuentra la de Zuleyka, una lotera chino-canaria que, está convencida de que será ella “la que dé el Gordo”.
En declaraciones a 1 Hora menos, de Televisión Canaria, Zuleyka indicaba no solo eso, sino que se atrevía a dar el número ganador. “Será el 64.779”, afirmaba mientras sostenía un décimo de ese número.
En tono jocoso, Zuleyka pedía que, en caso de dar el máximo premio de la Lotería de Navidad, pide “cambiar el nombre de la calle” de su administración, en Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife, por “calle Zuleyka”.