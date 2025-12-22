Otro quinto premio más de la Lotería de Navidad: el 61.366

El número 61.366 ha sido agraciado con uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cantado a las 10:48 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.
Este premio está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que supone 6.000 euros por décimo.
Este número ha ido casi íntegro para Madrid, a la administración 433 (Carretera de Canillas, 60), con 188 series; aunque administraciones de Albacete, Barcelona, Granada, Jaén, Salamanca, Valencia, Valladolid, Zamora u Orense, cuentan también con una serie.
El número, el quinto de los quintos premios, fue cantado en el sexto alambre de la sexta tabla. Los niños Agustín Nicanor Bikoro Mangue y Axiel Kyron Abas Limbaga, han cantado número y premio, e Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda, han extraído las bolas.
Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, conforme a la normativa vigente. Los décimos premiados podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo en las entidades bancarias autorizadas y administraciones oficiales.