loterÍa de navidad 2025

Otro quinto premio más de la Lotería de Navidad: el 61.366

Supone 6.000 euros por décimo
El número 61.366 ha sido agraciado con uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cantado a las 10:48 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.

Este premio está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que supone 6.000 euros por décimo.

  EN VIVO | Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: el 79.432, el Gordo
  El 25.412, quinto premio de la Lotería de Navidad

Este número ha ido casi íntegro para Madrid, a la administración 433 (Carretera de Canillas, 60), con 188 series; aunque administraciones de Albacete, Barcelona, Granada, Jaén, Salamanca, Valencia, Valladolid, Zamora u Orense, cuentan también con una serie.

El número, el quinto de los quintos premios, fue cantado en el sexto alambre de la sexta tabla. Los niños Agustín Nicanor Bikoro Mangue y Axiel Kyron Abas Limbaga, han cantado número y premio, e Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda, han extraído las bolas.

Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, conforme a la normativa vigente. Los décimos premiados podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo en las entidades bancarias autorizadas y administraciones oficiales.

