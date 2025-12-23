Rosa Dávila pone el foco en la seguridad del Teide: contratará más vigilantes

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este martes el expediente para la contratación del servicio de seguridad y conservación ambiental del Parque Nacional del Teide, que tiene como objetivo proteger tanto los recursos naturales del parque como la seguridad de los visitantes.
Este contrato, según ha informado este martes la presidenta insular, Rosa Dávila, en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, también incluye la vigilancia de varios miradores fuera del parque, como los de Chipeque, Ayosa, Lomo del Retamar y Los Poleos, ubicados en las carreteras de acceso.
“Con la colaboración de guardas rurales especializados podremos actuar con mayor eficacia frente a emergencias y situaciones que pudieran poner en riesgo tanto a los visitantes como al entorno“, ha señalado Dávila.
El servicio será de carácter preventivo, con un presupuesto base de licitación de 3.765.421,50 euros (incluyendo IGIC), y se otorgará a la empresa que mejor cumpla con los criterios de adjudicación establecidos.
Con esta medida, el Parque pasará de 12 a 16 efectivos, y se busca, ha agregado Dávila, proteger el “enorme valor ecológico” del Parque Nacional, asegurar su conservación y evitar actividades ilegales.
Por otro lado, el Cabildo de Tenerife ha concedido subvenciones por 1,4 millones de euros a cinco ayuntamientos de la isla en el marco del Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027.
Estas subvenciones han sido concedidas durante los meses de noviembre y diciembre de 2025 y se destinan tanto a la restauración de bienes de valor cultural como a la elaboración y aprobación de catálogos municipales y planes especiales de protección de conjuntos históricos, beneficiando a numerosos municipios de la isla.
Las líneas de subvenciones han sido concedidas para actuaciones como el puente de la calle Temístocles Díaz-Llanos (San Juan de la Rambla); la Trilladora de Los Rodeos (La Laguna); lavadero de Los Sauces (Santa Úrsula); Casa de la Alhóndiga (El Tanque) y la carpintería exterior del Ayuntamiento (La Victoria de Acentejo).
También se han concedido ayudas para la elaboración de catálogos municipales y planes especiales de protección de los municipios de Tegueste, Candelaria, La Guancha, Los Silos y Arona.
A estas actuaciones se unen 2,4 millones de euros destinados a la línea de subvenciones dirigidas a personas físicas y jurídicas para la realización de intervenciones en inmuebles de valor cultural correspondientes al ejercicio de 2025.
Esto, según el Cabildo, permite dar respuesta al alto número de solicitudes recibidas en el marco del Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027.
Respecto a cuestiones de movilidad, la empresa pública Titsa ha adjudicado el contrato de obras, servicios de instalación y mantenimiento de la infraestructura de recarga para su flota eléctrica a la empresa UTE Etralux S.A.- Iberdrola Clientes S.A.U.
La actuación, que se llevará a cabo en el aeropuerto de Los Rodeos, supone una inversión superior a 1,1 millones de euros y permitirá que el aeródromo cuente con una estación de recarga para las nuevas guaguas eléctricas que se están incorporando a la flota de Titsa.
El proyecto contempla el desarrollo de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de seis meses, y los servicios de instalación y mantenimiento de la infraestructura, que se prestarán durante dos años, con posibilidad de doce meses de prórroga.
En concreto, la ejecución de las obras asciende a 1.163.025,98 euros, mientras que el precio del mantenimiento de los puntos de recarga para vehículos eléctricos (PRVE) y del software de gestión asciende a 4.979,42 euros al año. La actuación cuenta, además, con una contribución de 161.697 euros por parte de TITSA.
Esta infraestructura permite la incorporación de ocho guaguas totalmente eléctricas, las primeras interurbanas en Canarias, que operarán en las líneas 051 y 057 y podrán realizar hasta 310 kilómetros con una sola carga.
Por último, Dávila ha anunciado que el Cabildo ha adaptado sus instrumentos de jubilación a la nueva Ley Básica de Bomberos Forestales, incorporando las especificidades de este colectivo a los planes de racionalización de recursos humanos.
Esta adaptación permite que el personal que desarrolla funciones de prevención y extinción de incendios forestales pueda acogerse a los mecanismos de jubilación anticipada o a las aportaciones extraordinarias previstas en los instrumentos vigentes del Cabildo, en coherencia con la normativa estatal recientemente actualizada