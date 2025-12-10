Plátano de Canarias celebra la Navidad rindiendo homenaje a los Reyes Magos

Plátano de Canarias se resiste al olvido que la fruta suele recibir en los hábitos de alimentación de la población durante el periodo navideño, y pone en marcha una nueva campaña de Navidad que apela a la tradición de Reyes Magos.
Bajo el lema “Ellos siempre están ahí”, Plátano de Canarias recuerda, con un punto de humor, que los Reyes Magos que nos visitan durante estas fechas, permanecen ocultos el resto del año para seguir velando y cuidar de los más pequeños. Un cuidado “en la sombra” para el que el plátano es un gran aliado.
Para trasladar este mensaje, la campaña nos sumerge en un relato protagonizado por los Reyes Magos, que, ocultos entre cortinas, alacenas y peluches, velan por los más pequeños mientras colocan con sigilo un plátano en su mochila, en el desayuno, o en la mesa de estudio, y que finalmente disfrutan de su fruta preferida cuando los niños les reciben por Navidad con plátanos debajo del árbol.
La magia de lo que permanece
En un contexto en el que las modas cambian y el mundo evoluciona, Plátano de Canarias continúa su línea de comunicación iniciada en este año 2025, en la que agradece su papel como actor secundario, pero siempre presente, para aportar energía saludable y el mejor sabor y calidad a toda la población en España, ya sean estos deportistas, estudiantes, profesionales, o… Reyes Magos.
Con un tono cinematográfico, cálido, familiar, y adaptado a la tendencia tecnológica de la inteligencia artificial, la campaña ha sido desarrollada por la agencia Pingüino Torreblanca y producida en España por la productora Sal Gorda.
Sobre Plátano de Canarias
Plátano de Canarias es la única fruta de su categoría (plátano / banana) reconocida como Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Unión Europea. Cultivado en las islas Canarias, representa un símbolo de identidad, sostenibilidad y calidad, presente en más de 16,5 millones de hogares en España durante todo el año. Con su compromiso con la salud, el deporte y la tradición, sigue estando —como siempre— al lado de las familias españolas.