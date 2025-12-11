La Policía Nacional da la última hora sobre el hallazgo de un cadáver momificado en un barranco de Canarias

El cuerpo sin vida encontrado el lunes en un barranco de la isla de La Palma corresponde aparentemente a una mujer y continúa la investigación para su identificación, han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional.
El estado en el que se encontró el cuerpo está dificultando su identificación, han agregado las fuentes, que confían en que las muestras obtenidas permitan conocer su identidad aunque no han querido precisar si podría tratarse de alguna persona desaparecida en la Isla.
El cuerpo fue hallado en la tarde del pasado lunes en el barranco de Los Pajaritos, en Santa Cruz de La Palma, pero el difícil acceso a la zona no permitió recuperar el cuerpo hasta el martes.
El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, informó la Policía.