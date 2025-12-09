La Policía investiga la identidad del cadáver momificado en un barranco en Canarias

Un cazador localizó la pasada noche el cuerpo sin vida de un hombre en el fondo de un barranco de La Palma. El hallazgo se produjo en el Barranco del Río, una zona de complicada orografía y escaso tránsito, donde el cadáver fue encontrado en un estado avanzado de descomposición.
Tras el aviso del cazador, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y mantienen la zona acordonada mientras se desarrollan las primeras diligencias. El cuerpo presenta un evidente proceso de momificación debido al tiempo que podría llevar en el fondo del barranco.
La investigación quedará ahora en manos de efectivos especializados de la Unidad de Investigación Judicial, que se trasladan desde Tenerife para trabajar en la identificación del fallecido y esclarecer las circunstancias del suceso.
Dada la dificultad del terreno, bomberos de La Palma colaboraron en las tareas de acceso y recuperación del cadáver, que ya ha sido levantado para su posterior análisis forense.
Las autoridades no han facilitado por el momento datos sobre la identidad del hombre ni sobre posibles causas de la muerte, a la espera de los resultados de la investigación.