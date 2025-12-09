Emergencias activa la prealerta por contaminación marina en Canarias: cinco playas cerradas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado este martes, 9 de diciembre, a las 12.00 horas, la situación a prealerta por un episodio de contaminación marina en el municipio de Telde.
La decisión se toma en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), regulado por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo.
Según la información oficial, el foco de emisión no está activo y en su entorno no se observan restos de descomposición, ni en superficie ni en los viveros.
Asimismo, se asegura que en los últimos tres días, la detección de restos flotantes en el mar y de residuos en tierra a lo largo de la costa del municipio ha sido mínima.
Los medios aéreos tampoco han localizado residuo orgánico en la superficie marina, lo que dificulta su recogida.
Efectivos de la Unidad de Apoyo a Emergencias, junto con inspectores de Salud Pública y personal del Ayuntamiento de Telde, mantienen las labores de seguimiento y análisis a lo largo de la costa.
Las playas que continúan cerradas son Melenara, Salinetas, Tufia, Aguadulce y Ojos de Garza.