‘Rave Culture’, de Eduardo Cubillo, llega al Espacio Price y Multicines Tenerife

Tras su estreno internacional en Canadá, el documental Rave Culture, del cineasta tinerfeño Eduardo Cubillo, se exhibe en Canarias, donde desde mañana jueves (20.00 horas) y hasta el domingo podrá verse en el Espacio Price de la capital tinerfeña y, a partir del 12 de diciembre, en La Laguna, en Multicines Tenerife.
El film tuvo un preestreno en TEA Tenerife Espacio de las Artes, el pasado 26 de noviembre, y en estos días ha sido seleccionado por el festival Doc’n Roll, certamen de cine documental sobre música que se celebra en Londres y Dublín.
Rave Culture se concibe como un viaje al corazón de la escena rave de los años 90 del pasado siglo. Desde los sótanos de Londres hasta las míticas fiestas del sur de Tenerife que hicieron célebre a la isla en Europa. El documental reconstruye los orígenes de un fenómeno cultural que transformó la historia de la música electrónica y marcó para siempre a toda una generación.
LOS PROTAGONISTAS
Con la participación de más de 50 artistas y pioneros, la película traza la evolución del género desde el techno de Detroit y el house de Chicago hasta el estallido del breakbeat y el acid house británico.
Entre sus protagonistas destacan figuras legendarias como Leeroy Thornhill (The Prodigy), Paul y Phil Hartnoll (Orbital), Mark Archer (Altern 8), Slipmatt (SL2), Dorothy Fearon (Baby D), Evenson Allen y Mark McKee (Ratpack), Pete Orme (Awesome 3), Fitzroy Heslop (DJ Fabio), Charissa Saverio (DJ Rap), Kevin Ford (DJ Hype), Sean O’Keeffe y Simon Colebrooke (2 Bad Mice), entre muchas otras.
El film revela la conexión entre Inglaterra y Tenerife, una isla que se convirtió en los años 90 en un epicentro alternativo del breakbeat. Rave Culture muestra cómo la energía de aquellas fiestas clandestinas encontró eco en el Archipiélago, donde esta música sigue siendo parte esencial de su identidad nocturna.
“La cultura rave se instauró en Tenerife como parte de nuestra idiosincrasia”, pone de relieve Jonay Amador, productor de la película documental. “A comienzos de los 90, el sur de la Isla era un hervidero de fiestas, tanto legales como clandestinas, donde la música hardcore era el lenguaje común. Aquello no fue solo una moda: fue una revolución cultural que cambió para siempre la forma en que una generación entendía la noche, la libertad y la comunidad. Con Rave Culture queríamos recuperar esa memoria, reivindicarla y contarle al mundo que lo que se vivió en Tenerife fue auténtico, valiente y único”.
MIRADA A UNA GENERACIÓN
“Rave Culture no es solo una película sobre música. Es una mirada a una generación que creyó en la libertad, en la energía colectiva y en el poder del baile para cambiar el mundo. La música electrónica nació como un refugio y terminó convirtiéndose en una revolución”, afirma Eduardo Cubillo, también productor de este nuevo proyecto de La Gaveta Producciones.