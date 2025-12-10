El rescate más extraño del año ocurre en el banquillo de un campo de fútbol en Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha protagonizado este fin de semana una de esas intervenciones que, según reconocen ellos mismos, resultan “cuanto menos, curiosas”.
El pasado domingo, alrededor de las 16.30 horas, los agentes colaboraron con los Bomberos de Tenerife para liberar a una joven que había quedado atrapada en los banquillos de un campo de fútbol.
La escena, tan inusual como aparatosa, obligó a una rápida coordinación entre los servicios de emergencia.
En las imágenes difundidas por la Policía Local se aprecia cómo los bomberos trabajan desde el interior y el exterior de la estructura para extraer a la joven sin causar daños en la instalación ni riesgos adicionales para ella.
En el operativo participaron también profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC), lo que permitió una resolución “rápida y segura”, según destacaron desde el cuerpo policial en sus redes sociales.
El incidente, pese a su carácter llamativo, se resolvió sin mayores complicaciones y ha generado un notable interés por lo inusual de la situación.
La propia Policía Local acompañó la publicación con emojis y un tono distendido, subrayando que en su labor diaria también surgen episodios inesperados que requieren la misma profesionalidad que cualquier otra emergencia.