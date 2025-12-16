Importante despliegue aéreo en Tenerife tras una alerta al 112

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha evacuado este martes, 16 de diciembre, a un hombre que había resultado herido tras sufrir una caída en la zona de Roque Bermejo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
El incidente se produjo a las 13:04 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta en la que se informaba de que una persona había sufrido una caída en un lugar de difícil acceso para los recursos terrestres y precisaba asistencia sanitaria.
Ante esta situación, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos un helicóptero de rescate del GES, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de la Policía Local.
Los rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta el lugar donde se encontraba el afectado y, tras prestarle una primera atención, procedieron a su evacuación aérea hasta el aeropuerto de Tenerife Norte.
Una vez en tierra, el personal del SUC asistió al herido, un hombre de 66 años, que presentaba una lesión de carácter moderado en un miembro superior, salvo complicaciones.
Posteriormente, fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.
Helicóptero del #GES evacúa a un hombre herido tras sufrir una caída en la zona de Roque Bermejo, Santa Cruz de #Tenerife— 112 Canarias (@112canarias) December 16, 2025
➡️Personal del #SUC asiste y traslada al hospitalhttps://t.co/sN3dUxrlwI pic.twitter.com/k7hZQj7uBd