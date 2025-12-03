Agónico rescate de 10 horas en un barranco de Tenerife

Un operativo formado por Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha llevado a cabo un rescate de diez horas en el Barranco del Salitre, en Adeje, tras un accidente en la noche de este martes, 2 de diciembre.
El incidente tuvo lugar en torno a las 21:30 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de la caída de un parapentista que precisaba asistencia sanitaria en una zona de difícil acceso.
El 112 activó inmediatamente los recursos necesarios. Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y del GREIM de la Guardia Civil consiguieron llegar hasta el afectado, un hombre de 28 años, que presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras la primera valoración, los equipos determinaron que la falta de luz impedía realizar la evacuación con garantías de seguridad.
Por este motivo, el rescate quedó pospuesto hasta la mañana de este miércoles, y los efectivos desplazados permanecieron toda la noche junto al parapentista, a la espera de la intervención aérea solicitada al Centro Coordinador.
Con la llegada del día, rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron desde la aeronave y, con apoyo de los equipos que habían permanecido en el barranco, lograron izar al afectado y trasladarlo hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.
Una vez en tierra, personal del SUC completó la asistencia y realizó su traslado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.
