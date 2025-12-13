El restaurante de Tenerife en el que podrás disfrutar de una de las mejores terrazas en una Ciudad Patrimonio

Un restaurante ubicado en una de las mejores zonas de La Laguna, Ciuad Patrimonio de la Humanidad. Es, además, una de las terrazas más animadas de la ciudad, por lo que el éxito está asegurado.
Ubicado en el número 110 de la calle Herradores, El Rincón Lagunero ha sido reformado recientemente, por lo que es, además, un buen momento para poder visitarlo.
Una característica destacada del restaurante el Rincón Lagunero es su compromiso de ofrecer raciones generosas llenas de sabores auténticos a precios razonables. Famoso por platos como la carne de cabra, las setas al ajillo y las croquetas, cada plato no solo satisface el paladar, sino también el apetito.