Ordenan la retirada inmediata de este popular calendario de adviento de chocolate en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este miércoles, 3 de diciembre de 2025, una advertencia dirigida específicamente a personas con alergias o intolerancias a componentes de la leche, soja, avellanas y otros frutos de cáscara, huevo, trigo y gluten. El motivo: la comercialización en España de un calendario de adviento de chocolate sin etiquetado en castellano, lo que impide identificar correctamente los ingredientes y puede suponer un riesgo para consumidores sensibles.
La alerta procede del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de las autoridades sanitarias de Madrid. El producto afectado es el Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D, comercializado por Mondelez International, cuyo fabricante ha comunicado la incidencia a las autoridades como parte de sus obligaciones legales.
Según la información trasladada a través del SCIRI, la distribución inicial del lote ha tenido como destino Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco, aunque no se descarta que haya llegado a otros puntos del país mediante redistribución.
Recomendación para consumidores sensibles
La AESAN insiste en que las personas alérgicas o intolerantes a alguno de los ingredientes mencionados no deben consumir este producto si lo tienen en casa.
La ausencia de etiquetado en castellano impide confirmar la presencia de sustancias que pueden provocar reacciones adversas de distinta gravedad.
El organismo recuerda que esta advertencia no afecta al resto de consumidores, ya que el producto no supone ningún riesgo para la población general.
Retirada del mercado
La información se ha remitido a todas las comunidades autónomas para verificar la retirada del lote afectado de los canales de comercialización. El objetivo, subraya la AESAN, es garantizar que ningún alimento cuya información no esté disponible en castellano se mantenga a la venta, tal y como exige la legislación vigente.
Mondelez España ha publicado una comunicación oficial explicando la incidencia y ofreciendo información adicional a los consumidores.
Más información sobre alergias
La AESAN recuerda que los consumidores pueden consultar sus recursos sobre alergias alimentarias, intolerancias y problemas asociados al gluten a través de los enlaces disponibles en su página web oficial.
Producto afectado
- Nombre: Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D
- Marca: Milka
- Lote: CWS1252831
- Código de barras: 7622202013584
- Caducidad: 31/03/2026
- Peso: 163 g
- Presentación: Producto envasado
- Conservación: Temperatura ambiente