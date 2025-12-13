La Laguna Tenerife domina al Río Breogán (96-108)

La Laguna Tenerife se impuso al Río Breogán en un partido que dominó de principio a fin ante un buen oponente en una cancha siempre difícil.
La Laguna Tenerife dominó los primeros diez minutos gracias a su gran acierto en ataque, con Jaimer Fernández y Aaron Doornekamp en plan estelar, logrndo desbordar a su rival por momentos.
El Río Breogán logró reaccionar en cierto modo, pero el 6 de 7 en triples de La Laguna Tenerife era demoledor (16-31).
Con 24-33 acabó una primera manga en la que los gallegos, al final, aprovecharon algunos errores visitantes.
Comenzó mejor el Breogán (27-33) y, pese a un arrerón del Canarias, estos segundos diez minutos fueron peores para los aurinegros.
A falta de dos minutos y medio para el descanso, Vidorreta tuvo que pedir tiempo muerto porque los lucenses habían logrado poner el 42-48 en el marcador, comenzando a encontrar vías de llegada al ahora insular.
Un triple local puso el 45-48 pero La Laguna Tenerife hizo valer su calidad individual y su buen primer cuarto para llegar al descanso con 51-59.
La Laguna Tenerife sentenció pronto (55-72) cuando aún no se habían jugado cuatro minutos de este cuarto. Doornekamp, con 17 tantos, se mostraba demoledor en el tiro exterior y el parcial de 4-13 era demasiado para los locales.
Un parcial de 8-1 (63-73) volvió a provocar nervios en La Laguna Tenerife. Los locales, tras una técnica señalada a su entrenador, lograron reaccionar pero el Canarias mantuvo las distancias (71-81).
La Laguna Tenerife volvió a irse de 15 tantos en el marcador (73-88) gracias a su sensacional circulación de balón. A falta de ohco minutos, el banquillo local paró el duelo con otro tiempo muerto.
Los canaristas lograron manejarse con rentas de entre 15 y 20 puntos, consiguiendo que los gallegos, pese a anotar, se dieran una y otra vez contra un muro que no paraba de anotar.
El 96-108 final fue fiel reflejo de lo que se vio en la pista.