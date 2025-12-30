Rosa Dávila defiende que “millones de turistas sostienen el empleo y la economía” en Tenerife

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en un balance del año 2025, ha considerado que la gestión de la Isla se ha centrado en la estabilidad, la consolidación económica y la generación de empleo, y en la defensa de un modelo turístico “que no debe medirse únicamente en cifras”.
La presidenta, en rueda de prensa, ha destacado que el éxito del turismo, principal motor económico en el año 2025, debe valorarse también en términos de “bienestar para la población, respeto al territorio y sostenibilidad”, y ha abogado por un modelo equilibrado que reduzca la presión sobre los servicios y bienes de la Isla, diversifique la oferta turística y proteja la calidad de vida de quienes residen en Tenerife durante todo el año.
“Hemos recibido millones de visitantes, lo que sostiene el empleo y la actividad económica”, ha aseverado, al tiempo que ha puesto en valor las políticas que ha desarrollado el Cabildo en relación con la vivienda y la protección del territorio.
Dávila detalló que en 2025 la afiliación a la Seguridad Social en Tenerife ha crecido hasta casi 430.000 personas, lo que supone 17.385 trabajadores más que el año anterior y un aumento del 4,22 % por encima de la media de Canarias.
Además, la afiliación entre los menores de 25 años ha subido casi un 17 %, frente al 15 % de la media regional, destacó la presidenta, quien agregó que Tenerife concentra casi la mitad de los nuevos contratos celebrados en Canarias.