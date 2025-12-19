Salvan la vida a un hombre a punto de morir ahogado en Tenerife

Este viernes, 19 de diciembre, han salvado la vida de un hombre de 67 años tras sufrir un ahogamiento en el Lago Martiánez, en el municipio de Puerto de la Cruz, Tenerife.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta poco antes de las 15:00 horas comunicando que un hombre había sido sacado del agua en parada cardiorrespiratoria en el citado complejo de ocio.
De inmediato, el CECOES activó los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.
El equipo de socorristas inició las maniobras de reanimación, que incluyeron el uso de un desfibrilador semiautomático, logrando revertir la parada cardiorrespiratoria.
Posteriormente, el personal sanitario del SUC procedió a la estabilización del afectado, que fue trasladado con carácter grave en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.
Las fuerzas de seguridad colaboraron en el dispositivo desplegado en la zona.