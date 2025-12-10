Tenerife es la isla con más ahogados y accidentes acuáticos en lo que va de año

El trágico suceso acaecido el pasado domingo en una piscina natural situada dentro del término municipal de Santiago del Teide, y en el que perdieron la vida cuatro turistas tras ser arrastrados por un golpe de mar, ha consolidado a Tenerife como la Isla canaria donde más personas han perdido la vida por esta causa en este 2025 a punto de concluir.
Además, también se ha convertido en el escenario del mayor número de accidentes acuáticos desde el pasado 1 de enero hasta ayer, con el agravante de que estos han crecido respecto al mismo periodo del año anterior en aproximadamente un 35%, según los datos extraídos de las estadísticas que periódicamente divulga la plataforma Canarias: 1.500 kilómetros de costa.
Ello se debe a que, sumados los cuatro casos aludidos que se produjeron en Isla Cangrejo (Los Gigantes), ya son 23 los muertos por ahogamiento en las costas de Tenerife, frente a los 16 óbitos acaecidos en Gran Canaria y los 12 de Lanzarote (se incluye el conocido ayer como consecuencia de un suceso posterior que tuvo lugar el pasado lunes), que junto a los seis de Fuerteventura, los tres de La Gomera, otros tantos en El Hierro y dos más en La Palma dan un total de 65 fallecimientos por ahogamiento en el Archipiélago en lo que va de año.
Lamentablemente, la cifra puede aumentar porque las emergencias seguían ayer buscando frente al litoral de Los Gigantes y sin éxito a un desaparecido en los aciagos hechos del pasado domingo, y el tiempo transcurrido desde entonces hace temer lo peor.
Pese a lo abultado de las cifras de este año y cuando quedan tres semanas para que finalice, lo cierto es que por ahora no se han alcanzado las de los anteriores, por cuanto en 2024 fueron 72 los ahogados en Canarias (con Tenerife de nuevo a la cabeza, con 25 muertes), mientras que en 2023 se registraron un total de 71, con 24 fallecimientos tanto en Tenerife como en Gran Canaria.
Cabe recordar que lo elevado de esta mortalidad en Canarias ya provocó que hace más de un lustro los ahogamientos superasen en el Archipiélago a las derivadas por el tráfico como segunda causa de muerte no natural, algo que no se produce en el conjunto de España. Solo el suicidio está por encima en tan tétrica clasificación.
Accidentes
Pero si los fallecidos por este tipo de sucesos no han llegado a superar en número a los que se produjeron en años precedentes bien distinto es lo referente al conjunto de accidentes acuáticos, por cuanto los números de la referida plataforma, que lidera el periodista Sebastián Quintana, desvelan que ya eran 220 personas las accidentadas en playas y piscinas del Archipiélago sin contar las registradas en lo que va de este dramático diciembre pero que ya suponían un aumento del 35% respecto a las 174 de 2024 durante el mismo periodo, con Tenerife de nuevo en primer lugar en el número de estos accidentes acuáticos.
Resta recordar que el pasado mes de noviembre ya registró otra desgracia enorme en esta Isla con la muerte de otros tres turistas por la misma causa, pero en el Puerto de la Cruz.
Y, como en el caso de Los Gigantes, las víctimas de entonces eran turistas (esa misma mañana habían llegado en un crucero a la capital tinerfeña) y, como ahora, se apunta a la imprudencia como la causa principal que provocó tan fatales desenlaces.