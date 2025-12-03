Santa Cruz busca el mejor portal de Belén: “Uno de los concursos más esperados de la Navidad por los chicharreros”

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha iniciado la valoración de los 22 nacimientos presentados al LV Concurso de Belenes de la Navidad 2025/2026, una cita ya consolidada en el calendario festivo municipal. Para el alcalde, José Manuel Bermúdez, “se trata de uno de los concursos más esperados de la Navidad por los chicharreros”, destacando además que “crece cada año, contando en esta edición con dos belenes más que en años anteriores”.
En la misma línea, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, subraya que “Santa Cruz vuelve a acercarse a la tradición a través del arte y del compromiso de sus vecinos con la Navidad”. Tal como se refleja en sus bases, a este tradicional certamen municipal se han podido inscribir personas físicas o jurídicas con residencia o sede en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Así, en el grupo A, correspondiente a belenes instalados en asociaciones de vecinos y al aire libre, se han presentado un total de 9: la Asociación de Vecinos 12 de octubre, la Asociación de Vecinos Ciudad Satélite Santa María del Mar, Jose Manuel Sayago Duque y Noa Sayago Alfonso, Asociación de Belén Estrellita de David, Comisión de Fiestas García Escámez, Asociación de Vecinos San Martín de Porres, Asociación de Vecinos Guacimara La Gallega, Asociación de Vecinos Viviendas José Martí 2023, y Asociación de Vecinas y Vecinos Ruyman.
En la modalidad B, referente a parroquias, asociaciones sin ánimo de lucro y escaparates, optan tres creatividades: Parroquia Santa María del Mar, Asociación Asistencial ONG Sonrisas del SO, Cooperativa de Servicios Mercado Ntra. Señora de África.
Los belenes instalados en viviendas particulares participan en la modalidad C, y en esta edición suman un total de 7: María Dolores Pérez Trujillo, María Natividad García Gómez, María Concepción Gutiérrez Padilla, Carlos Jesús Santiago Hernández, María Concepción Martínez González, María Remedios García Hernández y Miguel Ángel Alonso Méndez, y Antonio Diego Rodríguez Arribas.
Por último, la modalidad D está compuesta por obras instaladas en colegios de Primaria y Segundaria, inscribiéndose en esta edición, el colegio Hispano Inglés, el CEIP Chimisay, y el CEIP Santa Cruz de California.
El jurado encargado de calificar las obras estará compuesto por el docente de artes plásticas Patricia Hogdson González, el belenista miembro de la Asociación Belenista de La Laguna Jose Enrique Villalmanzo de Armas, y la técnica escaparatista, diseñadora y monitora de manualidades, Elena González Ramírez.
La entrega de premios correspondientes a cada categoría tendrá lugar el próximo domingo, día 21, a las 19:30 horas en el escenario ubicado en la plaza de La Candelaria.