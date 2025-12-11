Santa Cruz ‘salva’ de un contencioso la nueva ordenanza de la Edificación

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz se ha visto obligada a eliminar dos apartados recogidos en los artículos 6.2.3 y 7.2.5 de la nueva ordenanza municipal de la Edificación, la cual fue aprobada en pleno el pasado 28 de febrero. Este cambio responde a que el documento fue impugnado, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el Gobierno regional, quien entendía que ambos preceptos “regulan aspectos que son propios de la ordenación correspondiente al Plan General de Ordenación”.
Por este motivo, Urbanismo ha consensuado con el Ejecutivo el nuevo cambio para anular el proceso judicial abierto, lo que fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Por ello, se ha eliminado el último párrafo del apartado 8 del 6.2.3., añadido ex novo por la nueva ordenanza, y en el que se permitían cuerpos volados en el exterior de nuevas viviendas y, asimismo, se ha quitado el apartado 3 del 7.2.5, sobre el cambio de uso a residencial vivienda y la modificación de las casas existente incluidas en el catálogo de Edificaciones.