santa cruz

Santa Cruz ‘salva’ de un contencioso la nueva ordenanza de la Edificación

La Gerencia municipal se ve obligada a eliminar dos artículos recogidos en la normativa, tras ser impugnados por el Gobierno regional ante el TSJC
Viviendas en construcción en Tenerife. Sergio Méndez
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz se ha visto obligada a eliminar dos apartados recogidos en los artículos 6.2.3 y 7.2.5 de la nueva ordenanza municipal de la Edificación, la cual fue aprobada en pleno el pasado 28 de febrero. Este cambio responde a que el documento fue impugnado, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el Gobierno regional, quien entendía que ambos preceptos “regulan aspectos que son propios de la ordenación correspondiente al Plan General de Ordenación”.

Por este motivo, Urbanismo ha consensuado con el Ejecutivo el nuevo cambio para anular el proceso judicial abierto, lo que fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Por ello, se ha eliminado el último párrafo del apartado 8 del 6.2.3., añadido ex novo por la nueva ordenanza, y en el que se permitían cuerpos volados en el exterior de nuevas viviendas y, asimismo, se ha quitado el apartado 3 del 7.2.5, sobre el cambio de uso a residencial vivienda y la modificación de las casas existente incluidas en el catálogo de Edificaciones.

  1. Operarios en la obra de reforma de la calle Méndez Núñez de la capital. DAVeinte empresas optan a ejecutar las obras en los espacios públicos de Santa Cruz de Tenerife
  2. Santa Cruz “pierde” otro edificio histórico: una antigua fábrica de tabacos albergará 11 viviendas de lujo
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas