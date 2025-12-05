Se estrella contra la mediana en la TF-5

Una mujer de 30 años ha colisionado con su vehículo contra la mediana de la autopista del norte de Tenerife (TF-5) a su paso por el término municipal de La Matanza de Acentejo, según informa el 112.
El siniestro ha tenido lugar a las 15.38 horas, dirección Santa Cruz de Tenerife.
A su llegada, recursos de Bomberos de Tenerife aseguraron el vehículo mientras el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada, quien presentó diversos traumatismos de carácter moderado.
La mujer fue traslada en una ambulancia sanitarizada al Hospital San Juan de Dios.
Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico y realizó el atestado correspondiente.
La Policía Canaria colaboró en el dispositivo de emergencias.