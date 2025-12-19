Secun de la Rosa visita ‘Una Mala Noche’ llena de deseos y humor navideños

El próximo episodio de Una Mala Noche (la tiene cualquiera), el desenfadado late night de Televisión Canaria presentado por Aarón Gómez, llega este domingo con una propuesta especialmente navideña: El deseo. Como invitado estrella, el actor Secun de la Rosa -recordado por su icónico papel de Toni Colmenero en la serie Aída– compartirá anécdotas personales y su particular visión del humor navideño.
Todo ello, acompañado por la habitual energía de los colaboradores Carlos Pedrós, Jorge Galván, Satomi Morimoto, Roberto Kamphoff, Guacimara Gil y Cristito, quienes desplegarán su ingenio en sketches, reflexiones y juegos en directo. La cita de este domingo comienza sobre las 23.55 horas, después de En otra clave.
El talento local también tendrá un protagonismo destacado en Una Mala Noche con una nueva entrega del Talent Chou, conducida por la polifacética Ninfa -actriz, bailarina y cantante-. Esta semana presenta un duelo de cantantes que darán voz a los deseos del público, aportando magia musical y diversión a una noche que promete ser inolvidable.