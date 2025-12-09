Repetidores y cámaras de visión forestal para mejorar la seguridad en Anaga

Santa Cruz de Tenerife quiere ser un municipio seguro, en el que los ciudadanos, en especial los que residen en zonas de cumbre como Anaga, puedan disponer de un sistema de emergencia y alerta temprana que los comunique, sin riesgo a la falta de cobertura, con los servicios de Protección Civil y Emergencias, la Policía Local y la Unidad del Medio Natural (Umen).
Para ello, el Ayuntamiento iniciará la contratación de una nueva red troncal digital para las comunicaciones de emergencia y alerta temprana del municipio, sobre todo en Anaga, que incluirá nuevas torres de repetidores, sistemas de cámaras de visión forestal y observación meteorológica con manejo remoto, lo que aumentará la capacidad de vigilancia, observación y coordinación ante una emergencia o aviso de riesgo.
Además, están contempladas diez nuevas estaciones meteorológicas que complementarán el trabajo preventivo e informarán de las condiciones del tiempo en diversos puntos del municipio, garantizando así más seguridad en la práctica de actividades al aire libre.
El nuevo contrato, valorado en casi 200.000 euros, permitirá, asimismo, sustituir y ampliar múltiples equipos de comunicaciones, así como los repetidores de comunicaciones ofreciendo mayor cobertura digital para la seguridad, algo indispensable que permitirá conectar de manera más eficaz los servicios de emergencia municipales.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, reconoció que “hay puntos del territorio, como es el caso de Anaga, en el que es necesario mejorar las infraestructuras de comunicación para garantizar la atención a los vecinos ante cualquier situación de emergencia”. Por su parte, la concejala de Seguridad, Gladis de León, apuntó que entre los objetivos de este contrato se encuentra “solventar algunos problemas detectados, como las zonas de sombra, donde no llega la señal de telefonía móvil”.
Con respecto al contrato, aunque técnicamente todas estas mejoras se sintetizan en el suministro y la ampliación de la red troncal de multiemplazamiento de comunicaciones y alerta temprana municipal, el objetivo se centra en solventar los problemas que inciden en la cobertura de los equipos de comunicaciones cuando se opera, sobre todo en Anaga.
En la actualidad, la red de radiocomunicación digital presenta zonas de “sombra” en puntos considerados de alto interés ante cualquier incidencia o emergencia. Ese factor unido a las modernas tecnologías en este campo son razones más que justificadas para esta importante y estratégica inversión.
Uno de los fines es aumentar la incorporación de nuevos usuarios; también disponer de más calidad técnica que logre mejorar la capacidad para coordinar a todos los efectivos de emergencia que pudieran estar involucrados ante una incidencia, y conectar a las entidades ciudadana de la zona, lo que será gestionado desde el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal).
Dentro de las prescripciones técnicas de este contrato se estable la ampliación de hasta cuatro nodos de comunicaciones con dos canales de comunicación cada uno. Esa potencia tecnológica, integrada con la actual red, y los nuevos repetidores, permitirán nuevas funcionalidades como la recepción y emisión de mensajes desde terminales individuales; la geolocalización de todos los intervinientes o el envío automático de la operatividad de los recursos.