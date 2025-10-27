Anaga se opone a las cámaras de vigilancia de tráfico en el parque

Las asociaciones de vecinos del Macizo de Anaga se han mostrado en contra de la instalación de cámaras de vigilancia en el parque rural como parte del proyecto anunciado por el Cabildo para controlar el tráfico en la zona, dentro del plan insular para implantar un sistema de control inteligente y sostenible de la movilidad en este paraje declarado como Reserva de la Biosfera.
Los vecinos, en una reunión celebrada el día 17, acordaron por unanimidad mostrar su desacuerdo con dicha medida, al considerar que es “un gasto público innecesario, no se ha tenido en cuenta la opinión de los residentes en los caseríos y, además, vulnera los principios de gestión del parque rural de Anaga”.
En un escrito enviado al Cabildo, los dirigentes vecinales señalaron que “la asignación presupuestaria de 428.000 euros destinada a la implementación del sistema de cámaras podría ser empleada de manera más eficiente mediante la contratación de personal que gestione los problemas de tráfico que se producen diariamente en la Cruz del Carmen”.
Alegaron que se trata de “una decisión unilateral, en la que ni se ha consultado a los residentes, que son los principales afectados por las medidas propuestas, aparte de implicar una vulneración de los principios de gestión del parque rural, donde uno de los pilares de estos espacios es la participación de la población local en la toma de decisiones que afectan al territorio. La falta de consulta y diálogo constituye una grave omisión que contradice los principios rectores de la gestión sostenible”. En este sentido, en la petición vecinal las asociaciones han denunciado “un sentimiento de abandono y engaño institucional, pues las necesidades y propuestas de los residentes parece que no son escuchadas ni atendidas”.
Por ello, solicitan que se reconsidere la instalación de las cámaras y se proceda a abrir un proceso participativo real y efectivo con los vecinos de la zona, con el objetivo de consensuar soluciones que respeten los principios de sostenibilidad, transparencia y justicia territorial.
Asimismo, los representantes vecinales han hecho llegar sendos escritos a los ayuntamientos de Santa Cruz y de La Laguna, acompañados de más de mil firmas de apoyo, para reclamar la puesta en marcha de actuaciones de mejora en las carreteras de acceso, como la rectificación de cunetas, la habilitación de apartaderos y la retirada de vallas de madera que suponen un riesgo para la seguridad.
Para Taganana, Roque de las Bodegas, Almáciga y Benijo también piden mejoras del transporte público para facilitar la comunicación con el área metropolitana; la recalificación de las playas para que puedan contar con servicios de duchas y aseos; y la creación de zonas de aparcamiento.
De momento, han recibido respuesta de La Laguna, que ha indicado que “compartimos la necesidad de transparencia y participación vecinal en estas decisiones y así lo hemos defendido en la Mesa de Movilidad”.