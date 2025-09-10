Denuncia que el ‘caos’ en Anaga ocurre hasta los jueves: “Empatía cero con los vecinos”

El entorno de Cruz del Carmen, en el Parque Rural de Anaga, ha experimentado una masificación creciente que ha generado tensiones en los últimos años. El último en denunciar públicamente esta situación ha sido el usuario de TikTok magec_76.
“Empatía cero por los vecinos de Anaga”, señala el autor del vídeo, publicado ayer, martes, y que apenas dura 17 segundos pero ha provocado la indignación de numerosos usuarios isleños: “Se están cargando Tenerife”, “este es el verdadero problema” o “en las temporadas altas vamos a peor” son solo algunas de las respuestas a la publicación.
Por si fuera poco, magec_76 inisiste que, pese a que el vídeo se grabó un jueves, cuando en teoría habría menos afluencia en la zona, “el caos es increíble”.
735.000 visitantes al año
Se estima que más de 735.000 personas acuden cada año a este enclave, lo que ha impulsado al Cabildo de Tenerife a realizar un diagnóstico sobre su capacidad de acogida con el fin de mejorar la planificación territorial y mitigar el impacto ecológico derivado de tan elevada afluencia. Una cifra que refleja la notable presión sobre uno de los espacios naturales más valorados de de la Isla.
Por otro lado, los residentes locales denuncian que la situación actual es “insostenible”. Describen un estado de colapso vehicular y atascos diarios, especialmente en la carretera TF-12, que en días congestionados provoca largas colas incluso hasta Las Mercedes.
Este escenario ha despertado demandas vecinales para adoptar medidas similares a las implantadas en el Parque Rural de Teno, como sistemas de transporte público —guaguas— que reduzcan la presencia del vehículo privado y mejoren la movilidad en la zona afectada.