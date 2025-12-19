La Sinfónica de Tenerife se une al pesar por la muerte de Enrique Rojas Guillén

Enrique Rojas Guillén, quien fuera gerente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, falleció este jueves en la capital tinerfeña, su ciudad natal, a los 81 años de edad. Rojas Guillén fue uno de los grandes artífices del desarrollo del sinfonismo en España y una figura clave en la consolidación y proyección de tres orquestas de referencia: la Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, tal y como subrayan desde la formación tinerfeña, que se une al pesar por su muerte.
Fue gerente de la Sinfónica de Tenerife en dos etapas fundamentales (1972-1992 y 2000-2004), periodos decisivos para la profesionalización, estabilidad y crecimiento del proyecto orquestal. Durante esos años, la orquesta vivió un proceso de consolidación estructural y artística que sentó las bases de su proyección posterior, coincidiendo en parte con la etapa de Víctor Pablo Pérez, con quien compartió una visión estratégica del sinfonismo como proyecto cultural de largo recorrido.
Más tarde fue gerente de la Orquesta Sinfónica de Galicia, donde dio forma al proyecto en los años 90 y contribuyó decisivamente a convertirla en uno de los grandes cuerpos orquestales del país. Asimismo, asumió la gerencia de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León entre 2004 y 2010, una etapa marcada por la consolidación institucional y artística de la formación.
AUDITORIO DE TENERIFE
Rojas Guillén ejerció además como primer gerente del Auditorio de Tenerife y fue responsable del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, además de asesor en la restauración y activación cultural de teatros históricos como el Leal, el Guimerá o el Rosalía de Castro, en La Coruña, reforzando infraestructuras esenciales para la vida musical del país.
“Desde lo más profundo de mi corazón quiero manifestar mi dolor por tu pérdida. No solo porque eras un ser humano magnífico, sino porque nuestra colaboración profesional de tantos años fue siempre intensa, leal y extremadamente creativa”, señala en un texto Víctor Pablo Pérez, director honorario de la Sinfónica de Tenerife.
“La cultura musical de nuestro país estará siempre agradecida y en deuda contigo. Eres ya el gran referente en la formación del tejido orquestal nacional”, manifiesta el maestro burgalés. “Gracias por tu entrega, dedicación y profesionalidad. Gracias por tu talante humano y generoso con todos nosotros. Recibe mi gratitud y la de tantos aficionados a la música llena de cariño”, apostilla.
Daniel Broncano, director técnico del Patronato Insular de Música, asegura en un escrito que Enrique Rojas “no fue solo el gerente histórico de la Sinfónica de Tenerife: fue uno de esos gestores que, con trabajo constante y visión larga, ayudaron a definir el ecosistema de la música clásica en España. Buena parte de quienes hemos llegado después en la gestión cultural y en las propias orquestas hemos aprendido de ese legado”.