Nuevas indicaciones si vas a subir al Teide el esta semana: esto es todo lo que necesitas saber

El dispositivo extraordinario de control dinámico de accesos al Parque Nacional del Teide puesto en marcha por el Cabildo de Tenerife desde este martes cuenta con la participación de más de 125 personas desplegadas a lo largo de los accesos y vías del parque, que trabajan con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como el acceso ordenado al parque, además de proteger sus valores naturales.
En concreto, el operativo, que se mantendrá hasta el 19 de diciembre, contará con agentes de Medio Ambiente, patrullas de efectivos de la Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local de La Orotava, miembros de la BRIFOR, guardas rurales, Protección Civil de La Orotava, según ha informado la corporación insular en una nota.
Así, han estado presentes informadores, personal del servicio de Carreteras, del Parque Nacional, de Cruz Roja, de Medio Natural, CECOPIN y de STPC trabajando de forma coordinada para asegurar que el acceso al parque se realice de manera segura, para lo que también se ha contado con dispositivo sanitario y de rescate.
Respecto a Carreteras, se está trabajando también en operativos de limpieza en distintos turnos de trabajo y en diferentes vías, para que las carreteras estén en óptimas condiciones para la circulación.
La primera jornada ha transcurrido con relativa “tranquilidad”, sin incidencias destacables, según ha precisado el Cabildo tinerfeño, que ha agradecido la colaboración ciudadana, que ha podido disfrutar de manera ordenada y segura respetando las indicaciones.
SEGUIR LAS INDICACIONES
A través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias se ha declarado la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de prealerta, a partir de las 11:00 horas de este martes.
Así, desde la Consejería se recomienda a la población seguir en todo momento las indicaciones de autoprotección emitidas por las autoridades, así como respetar las medidas y resoluciones vigentes relacionadas con las restricciones de acceso a senderos, áreas recreativas, pistas forestales, zonas forestales, el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos.
De este modo, se mantendrán alertados los medios y recursos insulares, tanto ordinarios como extraordinarios, ante la posible necesidad de intervención para garantizar la seguridad.
El dispositivo se inició el 16 de diciembre a las 11:00 horas y ha estado operativo hasta las 18:00 horas. A partir de esa fecha y hasta el viernes 19 de diciembre, el control se aplicará diariamente en horario de 10:00 a 18:00 horas. Pasada esa hora, el acceso se cierra en horario nocturno para volverlo a abrir en el horario indicado.
ÁMBITO DE CIRCULACIÓN
Por la vertiente norte, el acceso ascendente se realizará por la TF-21 (La Orotava) en sentido único desde La Caldera hasta Portillo Bajo, mientras que el descenso se efectuará por la TF-24 (La Esperanza) hasta su intersección con la TF-523.
Por el suroeste, el acceso ascendente estará permitido por la TF-38 (Chío) y la TF-21 (Vilaflor) hasta la zona del Teleférico, donde los vehículos deberán iniciar el descenso por la misma vía.
Durante la vigencia del dispositivo se suspende el transporte público, se prohíbe el tránsito de autobuses turísticos, vehículos pesados no esenciales, caravanas, autocaravanas y vehículos recreativos, así como las caravanas organizadas con fines lucrativos o eventos privados.
Asimismo, se ha solicitado a la ciudadanía que planifique sus desplazamientos, respete las indicaciones del personal desplegado y contribuya a la conservación de este espacio natural único.