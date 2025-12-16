El Cabildo reabre el acceso al Teide tras la mayor nevada de la década

Se abre el acceso, pero se pide prudencia. Ante la previsión de una afluencia masiva de visitantes motivada por las nevadas que ha traído la borrasca Emilia, el Cabildo de Tenerife pondrá en marcha a partir de hoy un dispositivo extraordinario de control dinámico de accesos al Parque Nacional del Teide con el objetivo, según apunta la Institución insular, de garantizar la seguridad de la ciudadanía y proteger los valores naturales del espacio.
La medida, adoptada tras el informe del Servicio de Seguridad y Protección Civil y en coordinación con las áreas técnicas implicadas, permitirá regular el tráfico rodado sin proceder al corte total de las vías, limitando de forma parcial y temporal el acceso de vehículos para evitar situaciones de colapso, mejorar la seguridad vial y facilitar la actuación de los servicios de emergencia.
Por la vertiente norte, el acceso ascendente se realizará por la TF-21 (La Orotava) en sentido único desde La Caldera hasta Portillo Bajo, mientras que el descenso se efectuará por la TF-24 (La Esperanza) hasta su intersección con la TF-523. Por la vertiente suroeste, el acceso ascendente estará permitido por la TF-38 (Chío) y la TF-21 (Vilaflor) hasta la zona del teleférico, donde los vehículos deberán descender por la misma vía.
El dispositivo comenzará el 16 de diciembre a las 11:00 y estará operativo hasta las 18:00 horas. A partir de esa fecha y hasta el viernes 19 de diciembre, el control se aplicará diariamente en horario de 10:00 a 18:00 horas.
Durante la vigencia del dispositivo, se suspende el transporte público y se prohíbe el tránsito de guaguas turísticas, vehículos pesados no esenciales, caravanas, autocaravanas y vehículos recreativos, así como las caravanas organizadas con fines lucrativos o para la celebración de actos privados. Asimismo, estará prohibido parar o aparcar en la vía y en los miradores, salvo en los espacios expresamente habilitados, y la velocidad máxima se limita a 50 km/h.
Estas restricciones no afectarán a los vehículos de emergencia, al personal autorizado de mantenimiento, ni a las personas alojadas o que desarrollen su actividad laboral en el ámbito del Parque Nacional.
El operativo contará con la participación de personal del Área de Carreteras, del Parque Nacional del Teide, del Operativo de Incendios, Seguridad y Protección Civil, así como con el apoyo de Cruz Roja, en el marco del convenio de colaboración en materia de protección civil.
Desde el Cabildo, recuerdan que estas medidas tienen carácter preventivo y temporal, y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que planifique sus desplazamientos, respete las indicaciones del personal y contribuya a la conservación de este espacio natural.