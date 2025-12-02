El sur de Tenerife se volcará para celebrar el 400 aniversario del Hermano Pedro

Vilaflor de Chasna celebrará por todo lo alto el 400 aniversario del nacimiento de Pedro de San José de Bethencourt, el Hermano Pedro, el primer santo canario, que se cumplirá el 19 de marzo de 2026. El municipio natal del fundador de la Orden Bethlemita, venerado especialmente en el sur de Tenerife y en Guatemala -país en el que impulsó la asistencia social a los más necesitados desde que llegó con 25 años en 1651-, ensalzará su figura a través de una completa agenda de actividades sociales, culturales y religiosas que situarán a la comarca sureña, y en particular a Vilaflor de Chasna, en el epicentro del fervor de la comunidad católica en el Archipiélago.
La alcaldesa del municipio sureño, Agustina Beltrán, manifestó a este periódico que el Ayuntamiento, en colaboración con distintas administraciones públicas, está preparando un “programa especial de actos que estará a la altura de la relevancia de esta efeméride histórica”, con el objetivo de rendir homenaje a una figura que “ha marcado profundamente la identidad canaria y que continúa inspirando a generaciones de todo el mundo”. La regidora subrayó que su legado trasciende a cualquier frontera religiosa al estar “profundamente vinculado a los valores de la humildad, la caridad, la solidaridad y la igualdad”.
Los actos incluirán un viaje institucional a la ciudad de La Antigua (Guatemala), donde reposan sus restos en la iglesia de San Francisco, en el que participarán representantes de todos los ayuntamientos del Sur, Cabildo y Gobierno de Canarias. Allí, el religioso chasnero fundó las primeras escuelas mixtas para indígenas en el siglo XVI y algunos de los hospitales de convalecientes pioneros destinados a los más desfavorecidos.
ALCALDE PERPETUO
También se promoverá el nombramiento del Hermano Pedro como Alcalde Perpetuo de los 12 municipios de la comarca (solo faltan Candelaria, Güímar y Arafo, que ya han mostrado su predisposición favorable) y el traslado de la imagen del religioso chasnero a la basílica de Candelaria, donde permanecerá varios días, según la propuesta de la comisión organizadora de los actos que ya cuenta con el apoyo del Obispado a falta de la aprobación de la orden religiosa de los Dominicos, encargada de custodiar la imagen de la Patrona de Canarias.
Así lo señaló a DIARIO DE AVISOS José Alberto Delgado, miembro de la comisión encargada de la conmemoración del 400 aniversario, que también cuenta con la presencia de destacadas figuras como Nelson Díaz Frías, magistrado, escritor, historiador y cronista oficial de Vilaflor de Chasna, y el artista Alejandro Tosco, autor de la escultura del Hermano Pedro, inaugurada hace un año en la plaza del municipio, y actual cónsul honorario de Guatemala.
Además, se ha sugerido que los 12 municipios del Sur lleven el nombre del Hermano Pedro en alguna de sus calles -algunos ya lo tienen-, así como la inauguración de una ruta comarcal por varios municipios y otra local en su pueblo natal vinculada a la historia del religioso chasnero. También se impulsará un ciclo de conciertos de música sacra, denominado 400 años de fe, y una exposición dedicada a su figura que recorrerá todo el Sur.
El calendario de actos contempla la publicación de un libro infantil que se repartirá por los centros educativos de la comarca, jornadas históricas y culturales y rutas teatralizadas por Vilaflor de Chasna. Una solemne misa, previsiblemente el 25 de abril, reeditará el acto de entrega del bastón de mando del 7 de diciembre de 1992, con la inclusión de los municipios que hasta ahora no se habían sumado a esta iniciativa.
Delgado subrayó la gran devoción del Hermano Pedro por la Virgen de Candelaria, de ahí la visita que se ultima a la casa de la Patrona de Canarias: “Dejó escrito que si regresaba algún día a la Isla iría en peregrinación a verla”.
CANONIZACIÓN
El Hermano Pedro fue canonizado el 30 de julio de 2002 por el papa Juan Pablo II en el hipódromo de Ciudad de Guatemala ante una multitud de 750.000 fieles. A la ceremonia asistió una numerosa delegación canaria formada por 400 personas, encabezada por el entonces obispo de Tenerife, Felipe Fernández; el jefe del Ejecutivo autonómico, Román Rodríguez, y el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior.
Durante la misa, concelebrada por más de 700 sacerdotes centroamericanos y del Archipiélago, el sumo pontífice pronunció la fórmula de canonización en los siguientes términos: “Después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos del episcopado, declaramos y definimos santo al beato Hermano Pedro de San José de Bethencourt y lo inscribimos en el catálogo de los santos”.
Los relojes marcaban en Canarias las 16,42 horas y en ese instante comenzaron a repicar las campanas de la parroquia de San Pedro Apóstol, en Vilaflor de Chasna, que, de inmediato, fueron secundadas por los campanarios de todas las iglesias de Tenerife. El primer santo canario acababa de subir a los altares.