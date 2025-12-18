El ir y venir constante en una peluquería de Canarias que nadie supo explicar hasta que llegó la Policía

Un juez ha enviado a prisión al dueño de una barbería-peluquería ubicada en San Fernando de Maspalomas, Gran Canaria, por usarla como “tapadera” de un punto de venta de drogas, según ha informado este jueves la Policía Nacional.
Esta investigación ha permitido desmantelar un “activo” punto de venta de droga y detener, por supuestos delitos contra la salud pública, al titular y a un trabajador del citado establecimiento, que operaba en el centro comercial de Bellavista, ha precisado la Jefatura Superior de Canarias.
Agentes de Policía Judicial de las comisarías de Maspalomas y Telde llevaron a cabo esta actuación conjunta, en el marco de una investigación judicializada que se inició tras obtenerse informaciones que apuntaban a la posible existencia de un punto de venta de droga oculto bajo la apariencia de una actividad comercial lícita.
Las comprobaciones practicadas permitieron confirmar los indicios iniciales y detectar un constante trasiego de personas en una barbería-peluquería ubicada en el centro comercial.
Los investigadores constataron que uno de los implicados contaba con antecedentes por delitos contra la salud pública y que, presuntamente, utilizaba el establecimiento como tapadera para la distribución de sustancias estupefacientes, aprovechando la afluencia habitual de clientes para pasar desapercibido, detalla la nota.
En el desarrollo de la operación, el dispositivo policial se extendió a otros espacios vinculados con los investigados, entre ellos un local contiguo alquilado por uno de los detenidos y su domicilio en el municipio de Telde, donde se localizaron parte de las sustancias intervenidas: 144 gramos de cocaína, 5.424 gramos de hachís, material para su manipulación y distribución, y efectos informáticos y electrónicos relacionados con la actividad investigada.