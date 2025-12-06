TEA abre el plazo para presentar iniciativas a la Bienal Contemporánea 2026

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, acaba de abrir un nuevo proceso selectivo para elegir a los artistas y colectivos que deseen formar parte de su Bienal Contemporánea 2026, que en esta edición propone pensar el territorio como un tejido vivo de relaciones, donde las prácticas artísticas actúan como herramientas de mediación, cuidado y resistencia ante los procesos de fragmentación y desarraigo contemporáneos.
Las personas interesadas en participar en esta selección disponen hasta el próximo 2 de enero para hacer llegar sus propuestas. Las bases al completo se encuentran en la web de TEA (www.teatenerife.es), en el apartado de Convocatorias. En ellas se detalla, por ejemplo, que las propuestas deberán enviarse en formato digital (PDF) a la dirección de correo electrónico convocatorias@teatenerife.com.