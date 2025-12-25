Intervención de emergencia en un carguero en Tenerife por un fallo crítico

Los técnicos de reparación naval de Tenerife Shipyards han tenido que realizar una intervención de emergencia en el carguero ‘Helene Julie’ después de que la tripulación detectara un fallo crítico en su servotimón, pieza vital para la maniobrabilidad y seguridad de la embarcación.
Así lo ha informado el astillero en un comunicado en el que agrega que esta actuación ha permitido que el barco, construido en Japón, pueda continuar su ruta para el transporte de cereal con destino final en Douala (Camerún).
En este sentido, el ‘Helene Julie’ tuvo que interrumpir su operativa para someterse a una reparación de urgencia al localizarse un fallo crítico en su servotimón, una intervención que fue liderada por un equipo de ingenieros y especialistas en hidráulica de la isla.
El buque, de 136,4 metros de eslora y bandera de los Países Bajos, ya ha abandonado la bahía tinerfeña para completar su logística antes de poner rumbo a la costa africana.
Por su parte, el astillero ha resaltado que esta intervención de los técnicos de Tenerife ha sido posible gracias a sus programas de formación y cualificación, que se nutre a través de modelos como la FP Dual.