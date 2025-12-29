ciencia

Un terremoto de magnitud 3,8 ‘sacude’ el suroeste de Canarias de madrugada

El epicentro se localizó al suroeste de El Pinar, en la isla de El Hierro
Terremoto en Canarias. IGN
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró un terremoto de magnitud 3,8 mbLg en la madrugada de este lunes, 29 de diciembre de 2025, en el suroeste de El Hierro.

El seísmo se produjo a las 01.56 horas, con un hipocentro situado a 36 kilómetros de profundidad. El epicentro se localizó al suroeste de El Pinar, en la isla de El Hierro.

No se han notificado daños personales ni materiales, ni consta que el temblor haya alcanzado una intensidad máxima significativa, según la información disponible hasta el momento.

El IGN mantiene activo su sistema de vigilancia y actualización de datos sísmicos en tiempo real, accesible a través de su plataforma oficial.

