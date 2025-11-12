ciencia

Nuevo terremoto sentido en dos municipios de Canarias

Según el IGN, el sismo fue percibido principalmente en Agaete y Gáldar, en el noroeste de la Isla
Nuevo terremoto sentido en dos municipios de Canarias
Nuevo terremoto sentido en dos municipios de Canarias. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la tarde de este miércoles, 12 de noviembre de 2025, un terremoto de magnitud 1,9 al sureste del municipio de Agaete, en la isla de Gran Canaria.

El movimiento sísmico se produjo a las 15:59 horas (hora canaria) a una profundidad de 4 kilómetros, con una intensidad máxima de grado II, lo que indica que fue levemente sentido por la población, sin que se hayan reportado daños materiales ni personales.

  1. Terremoto de 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria: numerosas personas dicen haberlo sentidoTerremoto de 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria: numerosas personas dicen haberlo sentido
  2. Terremoto en Tenerife. IGNEl IGN detecta otro terremoto frente a Fasnia

Según el IGN, el sismo fue percibido principalmente en Agaete y Gáldar, en el noroeste de la Isla.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas