Nuevo terremoto sentido en dos municipios de Canarias

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la tarde de este miércoles, 12 de noviembre de 2025, un terremoto de magnitud 1,9 al sureste del municipio de Agaete, en la isla de Gran Canaria.
El movimiento sísmico se produjo a las 15:59 horas (hora canaria) a una profundidad de 4 kilómetros, con una intensidad máxima de grado II, lo que indica que fue levemente sentido por la población, sin que se hayan reportado daños materiales ni personales.
Según el IGN, el sismo fue percibido principalmente en Agaete y Gáldar, en el noroeste de la Isla.