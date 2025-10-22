El IGN detecta otro terremoto frente a Fasnia

El IGN ha registrado este miércoles, en torno a las 17.00 horas, un sismo de magnitud 2,0 mbLg frente al litoral sureste de Fasnia, en la isla de Tenerife, a una profundidad de 28 km. Según los datos accesibles, es uno más de los movimientos sísmicos leves que se han venido produciendo en la zona en los últimos días.
Aunque la magnitud es baja, su localización coincide con áreas que han presentado actividad sísmica reciente; en concreto, en la costa Este de Tenerife y en la franja que separa Tenerife y Gran Canaria se han detectado series que van desde 1 a 3 mbLg en las últimas semanas.
El IGN admitía que la serie sísmica cerca de la costa de Fasnia y Arico, que desde el pasado jueves acumulaba más de 55 terremotos, ha sido peculiar por su persistencia, si bien ha insistido en que no es indicativa de una intrusión magmática.
Asimismo, el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha explicado que la franja comprendida entre ambas islas está “congestionada todo el año”, con una media de 400 a 500 sismos anuales, y que “no existe una relación directa entre todos los movimientos registrados”.