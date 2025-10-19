El IGN admite que la serie sísmica en Tenerife es peculiar por persistente: “Si fuera a más se podría convocar un gabinete de crisis”

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) admite que la serie sísmica cerca de la costa de Fasnia y Arico (Tenerife), que desde el pasado jueves lleva acumulados 55 terremotos, es peculiar por su persistencia, si bien insiste en que no es indicativa de una intrusión magmática.
Además de esta serie, en la tarde de este sábado se registró un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria que fue sentido por la población, con una intensidad II, en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos.
Itahiza Domíguez, director del IGN en Canarias, explica a EFE que la zona frente a la costa de Fasnia y Arico “no es la más habitual” en lo que a sismicidad se refiere y, por lo tanto, “hay que hacer un seguimiento por si puede evolucionar a una actividad más relacionada con una intrusión de magma” en el subsuelo de la Isla.
“Por el momento no es el caso, aunque en ciencia esto no lo podamos asegurar al 100%”, apunta Domínguez, pues los terremotos de estos últimos días han sido “muy dispersos”.
“Lo preocupante” sería que se registraran decenas en una hora y con magnitudes mayores, como sucedió en el enjambre previo a la erupción del volcán de La Palma en 2021.
Una series sísmica persistente
Así y todo, el director del IGN en Canarias admite que la persistencia en el tiempo de esta serie sísmica en Tenerife “es algo peculiar“, pues “habitualmente suelen durar unas horas” y luego cesan.
Detalla que las instituciones y en general “todos los actores” que intervienen en la gestión de las emergencias están informados de esta serie, que, por el momento, no implicará ningún esfuerzo del seguimiento que los organismos científicos como el IGN e Involcan realizan de forma continua.
Si fuera a más, “a lo mejor se podría convocar un gabinete de crisis“, pero en estos momentos no se dan las circunstancias para ello, zanja Domínguez.