Ascienden a 8 el número de terremotos registrados en El Hierro

Según datos del IGN, el terremoto de mayor magnitud es el seísmo más intenso del año en Canarias
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un total de ocho terremotos en la isla de El Hierro entre la madrugada y la tarde de este lunes, 29 de diciembre.

Seis de los movimientos sísmicos se han localizado en el mar, al suroeste y al oeste del municipio de El Pinar, mientras que dos fueron detectados en tierra, al oeste de La Frontera y al suroeste del Pinar.

El seísmo de mayor magnitud se produjo a las 01:56 horas, con una magnitud de 3,8 en la escala Richter y a una profundidad de 36 kilómetros. Se trata del terremoto de mayor intensidad registrado en Canarias en lo que va de año, según los datos del IGN.

El resto de los terremotos localizados en el mar se produjeron entre las 00:15 y las 06:32 horas, con profundidades comprendidas entre los 21 y los 39 kilómetros, y alcanzaron magnitudes que oscilaron entre 1,5 y 2,2.

Por su parte, los movimientos sísmicos registrados en tierra se han localizado a las 15:49 horas, al oeste del municipio de La Frontera, con una magnitud de 1,6 y a 17 kilómetros de profundidad, y a las 06:32 horas al suroeste de El Pinar, con una magnitud de 1,8 y profundidad de 27 kilómetros.

Terremoto con réplicas

Fuentes del Instituto Geográfico Nacional han indicado que, en principio, esta actividad no ha evolucionado como un enjambre sísmico, sino que se ha tratado de un terremoto principal acompañado de algunas réplicas.

Desde la sala del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 se ha informado de que no se han recibido llamadas relacionadas con estos movimientos sísmicos desde la isla de El Hierro.

