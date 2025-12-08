Tenerife ya tiene ganadora en The Champions Burger: qué lleva la hamburguesa que ha conquistado a más de 60.000 visitantes

La hamburguesa “Royale Gold”, del restaurante cordobés Godeo, ha sido elegida como la “Mejor hamburguesa de Tenerife” durante el estreno de The Champions Burger en la Isla.
Tras 12 días de competición, el público tinerfeño ha votado esta propuesta por la combinación y calidad de sus ingredientes, entre los que destacan el pan brioche cubierto de oro comestible, mermelada de beicon, carne de chuletón, queso ahumado, costillar de ternera cocinado a baja temperatura durante 48 horas, una crema suave con toque ácido ahumada, salsa Emmy y beicon bits.
El evento, que ha reunido a más de 60.000 visitantes, ha situado a la “Royale Gold” como ganadora también por su trayectoria en la península, donde ha alcanzado el primer puesto en 15 ciudades.
La segunda posición ha sido para la “Punto G”, del restaurante alicantino The VicBros Burger, elaborada con pan brioche y salsa Xtreme, carne de chuletón nacional con chédar ahumado, costillar de Simmental deshilachado al bourbon y una salsa especial de la casa.
El tercer puesto lo ha obtenido la “The Winner”, del restaurante murciano Tokio, que destaca por su pan brioche con glaseado de vino tinto, crema de queso trufada, wagyu caramelizado durante 48 horas, carne de chuletón, queso gouda ahumado, crema agria y cecina crujiente. Esta receta se ha situado entre las tres favoritas en más de 10 ciudades.
En el ámbito local, el establecimiento Sandgüix ha recibido el reconocimiento de “Favorito local” con su hamburguesa “Reversexx”, compuesta por pan brioche, 170 gramos de vaca nacional madurada en seco, queso chédar, costilla ahumada, salsa Emmy, mayonesa barbacoa, cebolla crujiente, queso trufado y mermelada de beicon al bourbon.
The Champions Burger ‘se muda’ a Arona
La “Island Edition”, que llega por primera vez a Canarias, permanecerá abierta este lunes, 8 de diciembre hasta las doce de la noche en el palmetum de Santa Cruz de Tenerife.
El certamen continuará esta semana en Arona, en la explanada del Centro Hípico Xanadú, donde desde el 11 de diciembre participarán 14 nuevos restaurantes que incorporarán la técnica smash, consistente en cocinar la carne en disco para lograr un exterior crujiente y caramelizado.
The Champions Burger, considerado el mayor festival gastronómico del país y el primer campeonato de hamburguesas celebrado en España hace ocho años, busca cada año la “Mejor hamburguesa de España”. Ha impulsado la apertura de nuevos restaurantes especializados y ha contribuido a elevar la calidad y diversidad de este producto.
El tour de 2025 se ha convertido en el más amplio hasta la fecha, con más de 6 millones de visitantes en más de 50 ciudades, además de su expansión internacional con ediciones en París y Oporto.