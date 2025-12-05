The Champions Burger anuncia una nueva parada en Tenerife

El festival gastronómico The Champions Burger, considerado el mayor evento dedicado a la hamburguesa en España, continúa su recorrido en Tenerife con una nueva parada en Arona, donde desembarcarán 14 hamburgueserías procedentes de distintos puntos del país.
La cita tendrá lugar del 11 al 21 de diciembre en la explanada del Centro Hípico Xanadú, donde se presentarán nuevas propuestas elaboradas con la técnica smash, una metodología que aplasta la carne en forma de disco para obtener un exterior crujiente y caramelizado, manteniendo la jugosidad del producto.
La ‘Smash Edition‘ se celebrará en horario de 18.00 a 00.00 horas de lunes a jueves y de 12.00 a 00.00 horas de viernes a domingo con acceso gratuito.
La llegada del evento al municipio del sur se producirá después de varios días de actividad en Santa Cruz de Tenerife, donde el festival continúa recibiendo una destacada afluencia de público coincidiendo con el puente de la Inmaculada Concepción.
La capital tinerfeña se convierte estos días en uno de los principales puntos de atracción gastronómica antes de que el formato se traslade al sur de la Isla.
Nuevas hamburgueserías en The Champions Burger
Las 14 hamburgueserías que se incorporan en Arona presentarán sus recetas en espacios gastronómicos diseñados específicamente para el evento.
Entre ellas figura Nolito’s, establecimiento cordobés cuya hamburguesa Diamante Azul fue escogida recientemente como la Mejor Hamburguesa de España 2025 en la final celebrada en la Comunidad de Madrid.
También estará presente el restaurante local Sandgüix, que llevará una propuesta elaborada para la ocasión con pan brioche, costilla ahumada y queso trufado, además de una selección de postres.
De forma paralela a estas incorporaciones, el recinto contará con un área en la que cocineros y creadores gastronómicos presentarán sus propias elaboraciones. Entre ellos se encuentran Gottan Grill, ganadores del premio a la Mejor hamburguesa de España 2024; The Ox, del creador de contenido Pablo Cabezali (Cenando con Pablo), y Faakin Smash, proyecto del youtuber Joe Burger.
Como acompañamiento, estarán disponibles las patatas fritas de Ybarra.
Sistema de votación y participación del público
Al igual que en Santa Cruz de Tenerife, el público desempeña un papel central en esta edición. Los asistentes serán quienes elijan sus hamburguesas favoritas mediante un sistema de votación que valora el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad de cada propuesta.
Para ello, deberán degustar las elaboraciones, escanear el código QR incluido en el ticket y registrar su puntuación.
The Champions Burger afronta una edición marcada por su crecimiento. Este año ha celebrado más de 50 paradas en distintas ciudades españolas, con más de seis millones de visitantes.
El festival también ha dado el salto a otros países con una primera parada en París, que reunió a más de 220.000 asistentes, y actualmente continúa en Oporto, consolidando su presencia internacional.