Tenerife estrena el primer campeonato de hamburguesas de España: fechas, horarios y ubicación

Tenerife será sede del primer campeonato de hamburguesas de España con la llegada del evento The Champions Burger – Island Edition, que se celebrará del 27 de noviembre al 8 de diciembre en la explanada del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife.
La organización ha anunciado que la apertura tendrá lugar el 27 de noviembre a las 19:00 horas, y que la asistencia será con entrada libre hasta completar aforo.
El público podrá acudir en horario de 18:00 a 00:00 horas, de lunes a jueves, y de 12:00 a 00:00 horas de viernes a domingo.
El lunes 8 de diciembre, jornada festiva por el Día de la Inmaculada Concepción, el horario será de 12:00 a 00:00 horas.
El formato del campeonato consiste en que los asistentes prueben las hamburguesas participantes y voten por su favorita.
El evento contará con varios food trucks que ofrecerán diferentes propuestas de hamburguesas.
Además, será un espacio pet friendly y se celebrará en una de las zonas más transitadas del entorno costero de la capital.
Entre los elementos anunciados, la organización destaca la presencia de “las burgers más top”, zonas de consumo y actividades en distintas paradas del recorrido.
También recomienda acudir con antelación para evitar colas y señala que existe una opción para obtener la hamburguesa con un descuento de 2,50 euros, vinculada al acceso prioritario sin esperas.