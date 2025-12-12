Se dispara la entrega de animales en Valle Colino, que ya no aguanta más: “Estamos al límite”

La entrega de perros en el Albergue Comarcal de Valle Colino solo puede realizarse mediante cita previa, un procedimiento que no es nuevo pero que cobra especial relevancia ante la situación de saturación que atraviesa actualmente el centro.
Desde Valle Colino recuerdan que este sistema es la única forma de organizar los casos y evitar el colapso de unas instalaciones que ya se encuentran completamente llenas.
Según explican, el albergue se encuentra al límite de su capacidad, por lo que las personas que tengan intención de entregar a su perro deberán llamar a partir del próximo 7 de enero para solicitar una cita.
No obstante, desde la organización aclaran que esa llamada no supone la entrega inmediata del animal, sino únicamente el paso previo para poder asignar una fecha cuando exista algún hueco disponible, lo que puede demorarse varios días o incluso semanas.
“Cada semana entran más animales”
La situación responde a un problema estructural que se repite semana tras semana. “Cada semana entran más animales de los que salen adoptados”, señalan desde el albergue, lo que impide liberar espacio con la rapidez necesaria y obliga a establecer tiempos de espera para nuevas entradas.
Desde la entidad reconocen que esta realidad sorprende a muchas personas, aunque insisten en que para ellos forma parte del día a día.
La falta de espacio y de recursos humanos hace inviable asumir nuevas entregas sin una planificación previa.
En este sentido, Valle Colino subraya que el verdadero cambio no vendría de una mayor capacidad, sino de una reducción del número de abandonos.
“Ojalá no hiciera falta tanta espera, no porque tuviéramos más huecos, sino porque la gente dejara de entregar a sus animales”, indican.
Por ello, recuerdan que quienes estén valorando entregar a su perro deben planificarse con antelación, ya que la falta de previsión puede agravar aún más una situación que consideran crítica y sostenida en el tiempo.