Valle Colino lanza un llamamiento urgente para salvar a Perejil

Necesita una intervención quirúrgica compleja para poder caminar con normalidad y tener una vida sin dolor
El Albergue Comarcal Valle Colino, en Tenerife, ha activado una campaña solidaria para recaudar fondos con el objetivo de operar de urgencia a Perejil, un podenco de solo siete meses que necesita una intervención quirúrgica compleja para poder caminar con normalidad y tener una vida sin dolor.

Según ha informado el centro a través de sus redes sociales, el cachorro sufre una lesión grave que requiere una doble placa bloqueada, reconstrucción de hueso con injertos y una operación de más de tres horas, cuyo coste asciende a 1.200 euros. La entidad recuerda que el animal “solo tendrá una segunda oportunidad si logra ser operado cuanto antes”.

Para cubrir los gastos veterinarios, Valle Colino ha puesto a la venta sus calendarios solidarios de 2026, disponibles en versión “perros” y “gatos”. Cada calendario tiene un precio de 12 euros y, además de servir como material solidario habitual del albergue, este año se destina íntegramente a financiar la operación de Perejil.

Los calendarios pueden adquirirse:

  • En el propio albergue
  • En Otto Mascotas (La Laguna)
  • En Decomascotas (Santa Cruz)

En el albergue se podrá pagar con tarjeta, pero en los puntos de venta externos será únicamente en efectivo para no mezclar gestiones con las tiendas.

