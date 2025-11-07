Valle Colino lanza un llamamiento urgente para salvar a Perejil

El Albergue Comarcal Valle Colino, en Tenerife, ha activado una campaña solidaria para recaudar fondos con el objetivo de operar de urgencia a Perejil, un podenco de solo siete meses que necesita una intervención quirúrgica compleja para poder caminar con normalidad y tener una vida sin dolor.
Según ha informado el centro a través de sus redes sociales, el cachorro sufre una lesión grave que requiere una doble placa bloqueada, reconstrucción de hueso con injertos y una operación de más de tres horas, cuyo coste asciende a 1.200 euros. La entidad recuerda que el animal “solo tendrá una segunda oportunidad si logra ser operado cuanto antes”.
Para cubrir los gastos veterinarios, Valle Colino ha puesto a la venta sus calendarios solidarios de 2026, disponibles en versión “perros” y “gatos”. Cada calendario tiene un precio de 12 euros y, además de servir como material solidario habitual del albergue, este año se destina íntegramente a financiar la operación de Perejil.
Los calendarios pueden adquirirse:
- En el propio albergue
- En Otto Mascotas (La Laguna)
- En Decomascotas (Santa Cruz)
En el albergue se podrá pagar con tarjeta, pero en los puntos de venta externos será únicamente en efectivo para no mezclar gestiones con las tiendas.