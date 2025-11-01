A Coconut lo entregaron en Valle Colino porque ladraba y molestaba a los vecinos: ahora busca una nueva familia

El Albergue Comarcal Valle Colino, en Tenerife, lanzó un llamamiento el viernes para encontrar una familia adoptiva para Coconut, un perro mestizo de seis meses y 14,6 kilos que fue entregado recientemente por su anterior dueña.
Según explica el centro en Facebook, la propietaria del piso en el que vivía aseguró que el ladrido del animal estaba generando conflictos con los vecinos y la obligó a “quitarlo”.
Coconut presenta rasgos de pastor garafiano y destaca por su carácter “adorable, activo y muy cariñoso”, según el equipo del albergue. Es sociable con personas, incluso con desconocidos, y también con otros perros, con los que convive sin problema en el chenil. No hay datos sobre su relación con gatos.
Desde el albergue aclaran que el perro no es adecuado para personas sedentarias o de edad muy avanzada, ya que se encuentra en plena etapa de crecimiento y requiere actividad física diaria, juegos, paseos y estimulación.
“Es un cachorro con energía y ganas de comerse el mundo”, señalan. La adopción ideal sería una familia que disfrute de la vida al aire libre y que esté dispuesta a continuar con su educación para que crezca de forma equilibrada.
El animal se entrega castrado, con chip y vacunación al día, y las adopciones se realizan exclusivamente de manera presencial, sin reservas previas. El centro recuerda que este tipo de publicaciones tienen como objetivo lograr una adopción real y no comentarios vacíos en redes sociales.
“Lo que necesitamos no es gente que diga que lo adoptaría, sino alguien que venga al albergue y le dé una oportunidad”, subrayan.
El horario de Valle Colino es de lunes a sábado de 11:00 a 18:00 horas, y domingos y festivos de 10:00 a 13:00, sin necesidad de cita previa.
El albergue está ubicado en la calle Cartagena s/n, Finca España (Tenerife), y dispone del teléfono 673 895 015 para más información.