El mar se cobra otra víctima mortal en Canarias

Una mujer de 65 años ha fallecido este lunes, 15 de diciembre, tras ser rescatada del agua en la Playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.
El incidente tuvo lugar sobre las 08:47 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de una persona en apuros en el mar.
Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, así como Policía Local y Policía Nacional.
Los bomberos de San Bartolomé de Tirajana rescataron a la mujer mediante una moto náutica y la trasladaron hasta la orilla, donde se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
El personal del SUC practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, sin que se obtuviera respuesta, por lo que se confirmó su fallecimiento.
La Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias correspondientes, a la espera de la autoridad judicial, mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo de emergencia.