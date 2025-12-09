Comprar una vivienda en Adeje cuesta el doble que en Santa Cruz de Tenerife

El elevado precio de la vivienda es uno de los principales problemas que afectan a la población, que en Canarias se agudiza, entre otros motivos, por su territorio limitado, la escasa disponibilidad de inmuebles y la importante influencia que tiene sobre el mercado la actividad turística.
Casi cada día las diferentes fuentes de información ofrecen datos que revelan la evolución, siempre ascendente, tanto de los costes como de la firma de hipotecas en las Islas, que supera con creces la media nacional y corrobora que conseguir una vivienda digna a un precio asequible es un objetivo casi inalcanzable.
Los datos del nuevo portal estadístico que ha puesto en marcha el Consejo General del Notariado, con cifras reales del mercado inmobiliario en Canarias, pone de manifiesto el abismo que separa, dentro de una misma isla, a territorios que apenas distan 80 kilómetros entre sí. Es el caso de Adeje, que con un precio medio de la vivienda de 4.127 euros por metro cuadrado duplica el coste que se paga en la capital tinerfeña, donde el metro cuadrado se paga a 1.893 euros, con datos de los últimos 12 meses, hasta el pasado septiembre.
Esto supone que para adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados en el municipio sureño hay que desembolsar 371.436 euros, mientras que comprar un inmueble de las mismas características en Santa Cruz costaría 170.370.
Estas cifras corresponden a una vivienda media, tomando en consideración casa y pisos, obra nueva y de segunda mano. Si atendemos solo a los pisos de segunda mano, los inmuebles que más se compran, se mantiene esta diferencia abultada en tre los dos municipios, con 3.692 euros por metro cuadrado en Adeje y 1.890 euros, de media en Santa Cruz.
El precio de la vivienda y Santa Cruz
Al contrario de lo que podría pensarse, la capital de la Isla no está ni si quiera entre los cinco municipios con los precios más elevados. Actualmente ocupa el décimo puesto, por detrás del ya mencionado Adeje; Santiago del Teide (3.397 euros/m2); Guía de Isora (3.319 euros/m2); Arona (2.825 euros/m2); Puerto de la Cruz (2.674); San Miguel (2.463); Granadilla (2.005); Candelaria (1.954) y El Sauzal (1.939).
Adeje no solo es el municipio más caro de Tenerife para comprar. También encabeza el ránking de los 88 muncipios canarios, seguido no muy de cerca, por San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, donde las casas cuestan una media de 3.875 euros por metro cuadrado.
En Tenerife se da, además, la circunstancia de que el municipio más caro del Archipiélago y el segundo más barato, Vilaflor, donde el metro cuadrado se paga a 594 euros, son vecinos.
No sorprende que los municipios más caros para comprar sean justamente los eminentemente turísticos, no solo en Tenerife. En Gran Canaria, además de San Bartolomé, figura Mogán (3.751 euros/m2). En Lanzarote, destaca Tías (3.533 euros por m2 ); La Oliva, en Fuerteventura (2.876); Valle Gran Rey, en La Gomera (2.072); Tazacorte, en La Palma (1.982) y en El Hierro, El Pinar (1.961).
En el último año se vendieron en la provincia tinerfeña un total de 12.330 viviendas a un precio medio de 220.388 euros y con una superficie, media también, de 101 metros cuadrados. De ellas, la mayoría fueron pisos de segunda mano, con un importe medio de 2.314 euros y 82 metros cuadrados.
El Consejo General del Notariado revela que el incremento medio del precio de la vivienda en Canarias ha experimentado un incremento del 31% en los últimos 18 años, al pasar de los 1.756 €/m2 de 2007 a los 2.253 €/m2 de septiembre de 2025. Entre los datos más relevantes que ofrece su portal estadístico, que contiene datos reales de compraventas registradas en las notarías de todo el país, destaca también el irrisorio acceso de los jóvenes al mercado inmobiliario, con solo un 6,5% de las compras, frente al 21,5% que alcanzaban en el año 2007. Es, también, destacable, el elevado porcentaje de inmuebles que son adquiridos por personas extranjeras en las Islas: el 36% del total en el conjunto del Archipiélago y el 41% en la provincia tinerfeña.
Una media de 33 casas y pisos vendidos en la provincia al día
La provincia tinerfeña registró en el último año la compraventa de 12.330 inmuebles, una media de 33 cada día, con un coste de 220.388 euros y una superficie de 101 metros cuadrados. La mayoría de ellos fueron pisos de segunda mano, un total de 9.038, que costaron una media de 189.233 euros.